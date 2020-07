Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Person

Northeim (ots)

Northeim (Se) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Samstag, den 11.07.2020, gegen 15.15 Uhr, auf der Bundesstraße 248 in 37154 Northeim, zwischen den Ortseilen Imbshausen und Wiebrechtshausen. Ein 46-jähriger Northeimer befuhr die B 248 aus Richtung Imbshausen kommend nach Wiebrechtshausen. In einer Rechtskurve kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten und geriet in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Pkw an der steilen Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Der Pkw-fahrer und sein 44-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden durch eine RTW-Besatzung ambulant behandelt. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Schaden von ca 10.000.-EUR.

