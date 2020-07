Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibeamte befreien Rehkitz

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 11.07.2020, meldeten Spaziergänger der Leitststelle der Feuerwehr Northeim gegen 15.00 Uhr ein Rehkitz, dass sich oberhalb des Northeimer Krankenhauses Am Sultmer im dortigen Waldgebiet in den Resten eines Maschendrahtzauns verfangen hatte. Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim gelang es, das jämmerlich schreiende Tier mittels eines Bolzenschneider zu befreien. Offensichtlich hatte das Rehkitz die Reste des Zauns im dichten Unterholz übersehen und hatte sich darin verfangen. Nachdem es durch die Polizeibeamten befreit wurde, sprang unverletzt in den Wald davon. Der Verantwortliche wird benachrichtigt, um den Maschendrahtzaun aus dem Wald zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell