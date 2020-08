Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200811-1: Ehrlichkeit währt am längsten - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 57-jährige Kundin fand in einem Verbrauchermarkt einen Umschlag mit 3.660 Euro Bargeld. Sie übergab das Geld später in einer Polizeiwache. Der Eigentümer des Geldes versprach hohen Finderlohn.

Am Freitag (07. August) zahlte ein 67-jähriger Pulheimer um kurz vom 21:00 Uhr in einem Verbrauchermarkt am Anemonenweg an der Kasse verschiedene Waren. Offenbar missglückte ihm das Wegstecken eines Briefumschlages mit über dreitausend Euro Bargeld. Statt diesen in die Bauchtasche zu stecken, verlor er den Umschlag unbemerkt. Eine nachfolgende Kundin (57) fand den Umschlag, steckte ihn ein und verließ das Geschäft. Am Abend erstattete der 67-Jährige zunächst Anzeige gegen unbekannt, da auf den Videoaufnahmen des Marktes das Geschehen dokumentiert worden war.

Die 57-Jährige stellte erst zu Hause den Bargeldbetrag fest und übergab diesen am Folgetag in der Polizeiwache. Dort fand am Montag (10. August) die Übergabe an den überglücklichen Eigentümer statt. Er wird sich eigenen Angaben zufolge mit der Finderin wegen eines Finderlohns in Verbindung setzen. (bm)

