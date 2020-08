Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200812-3: Diebstahl am Otto-Maigler-See - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Während zwei junge Frauen im See badeten, stahlen Unbekannte ein Handy sowie eine Musikbox.

Eine 22-jährige Frau ging mit ihrer Freundin (20) am Dienstag (11. August) gegen 12:30 Uhr im Otto-Maigler-See schwimmen. Vom See aus sah sie, wie zwei andere Badegäste zu ihren Liegeplätzen gingen und nach kurzem Blickkontakt mit den Frauen in Richtung Beach-Club davonliefen. Als die Frauen aus dem Wasser kamen, stellte die 22-Jährige fest, dass ihr Handy sowie ihre Musikbox gestohlen worden waren.

Die unbekannten Männer trugen eine rote bzw. schwarze Badehose und waren zwischen 23 und 25 Jahre alt. Der Mann mit der schwarzen Badehose war 180 bis 185 Zentimeter groß und athletisch gebaut. Er hatte schwarzes Haar. Sein Komplize in roter Badehose war ebenfalls athletisch gebaut, jedoch etwas kleiner (170-175 Zentimeter).

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder den tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

