Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In der Nacht zum Samstag hebelten bisher unbekannte Täter das Fenster einer Kraftfahrzeugwerkstatt in der Arpestraße in Meschede-Grevenstein auf. Sie stiegen in die Werkstatt ein und entwendeten Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung. (AS)

