Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sundern (ots)

Der Fahrer eines Pedelec verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag schwer. Der 66-jährige beabsichtigte mit seinem Fahrrad die Seestraße in Sundern-Amecke zu überqueren. Hierbei unterschätzte er die Höhe des Bordsteins vom Gehweg auf die Straße. Er stürzte vom Rad und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. (AS)

