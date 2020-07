Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Unfall an Einmündung

Sundern (ots)

Nach einem Unfall am Montag mussten die Rettungskräfte erneut zur Einmündung der Settmeckestraße in die Illingheimer Straße ausrücken. Am Donnerstag um 16.55 Uhr fuhr eine 55-jährige Autofahrerin auf der Illingheimer Straße in Richtung Sundern. Als sie nach links in die Settmeckestraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 61-jährigen Sunderners. Bei dem Zusammenstoß erlitten die Frau aus Neuenrade und der Mann schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

