POL-AA: Landkreis Schwäbisch hall: Unfall

Schwäbisch Hall: Unfall an Einmündung

Am Freitag kurz nach 7:30 Uhr befuhr eine 38-jährige Alfa-Romeo-Lenkerin die Straße Zum Kreuzstein in Richtung Schlichtweg. Am Einmündungsbereich zur Willy-Brand-Allee übersah sie einen dort fahrenden BMW einer 25-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791 400-0 Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können.

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

