Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200814-1: Fünf Unbekannte brachen in Tankstelle ein - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (13. August) haben unbekannte Täter die Tür einer Tankstelle aufgehebelt und den Kasseninhalt entwendet. Gegen 03:45 Uhr hielten fünf unbekannte Täter mit einem Audi vor einer Tankstelle an der Bahnstraße an. Der Fahrer wartete im Fahrzeug, während die anderen vier Männer die Haupteingangstür der Tankstelle gewaltsam öffneten. Nachdem sie die Tür geöffnet hatten, begaben sie sich in die Tankstelle. Dort entwendeten sie den Inhalt der Kasse und flohen mit einem Kombi in Richtung Neusser Straße. Vermutlich handelte es sich bei dem Wagen um einen schwarzen Audi A6 Allroad. Die fünf Männer waren etwa 180 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Alle trugen schwarze Kleidung sowie Masken und Handschuhe. Sollten Sie die Tat, verdächtige Personen oder den schwarzen Audi A6 beobachtet haben, werden Sie gebeten, sachdienliche Hinweise beim Kriminalkommissariat 21 unter der 02233 52-0 zu melden. (akl)

