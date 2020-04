Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Oberweier - In Brand geraten

Gaggenau, Oberweier (ots)

Der Brand eines Fahrzeugs und in der Folge des angrenzenden Hauses rief am Mittwochabend Feuerwehren aus Gaggenau, Oberweier und Rotenfels, Rettungskräfte des DRK und THW sowie Beamte des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Nachdem gegen 22:30 Uhr der Brand eines Autos in einem Carport `Am Pfarrgarten` gemeldet wurde, entzündete das vermutlich dort ausgebrochene Feuer zuerst die Fassade und im Anschluss den Dachstuhl des mit Holz verkleideten Hauses. Auch an dem angrenzenden Gebäude entstand durch die Hitzeentwicklung ein Schaden von rund 50.000 Euro. Alle Anwohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Nachdem der Brand gegen 1:20 Uhr vollständig gelöscht werden konnte, bilanzieren die Beamten aus Gaggenau den Schaden auf vermutlich mehr als 250.000 Euro. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die genaue Ursache des Brandausbruchs im Bereich des im Carport abgestellten Wagens ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. /ma

