Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rollerfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Eine 26-jährige Soesterin befuhr am Montag (20.Juli), gegen 17.05 Uhr, mit ihrem E-Roller den Gehweg des Deiringser Weges in Richtung "Senator-Schwarz-Ring". Ein von hinten kommender Radfahrer drängte sie nach rechts ab und versetzte ihr einen Tritt in den hinteren Körperbereich, woraufhin die 26-jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt über den Senator-Schwarz-Ring in Richtung Werler Landstraße fort. Eine später hinkommende Zeugin leistete Erste-Hilfe. Die Soesterin wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Radfahrer wird beschrieben als:

- circa 30 Jahre alt - schlanke Figur - schätzungsweise 195 cm bis 200 cm groß - braune Haare - trug zur Tatzeit ein hellgraues T-Shirt und eine lange Hose

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder Identität des Radfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

