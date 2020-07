Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungsbrand "Am Stadtpark"

Lippstadt (ots)

Am Montag (20.Juli), gegen 09.15 Uhr, wurde ein Wohnungbrand "Am Stadtpark" bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an. (reh)

