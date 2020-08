Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200814-5: Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstag (13. August) fanden Polizeibeamte Drogen bei einer 36-jährigen Beifahrerin. Um 13:30 Uhr führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsüberprüfung auf der Bundesautobahn 553 durch. Bei der Kontrolle hielten die Beamten einen Opel-Fahrer (36) und seine Beifahrerin wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes an. Die Kontrolle führten die Beamten auf der Kerkrader Straße in Brühl durch. Im Rahmen dessen stellten die Polizisten fest, dass sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei einer Durchsuchung der Handtasche der Beifahrerin fanden die Beamten unterschiedliche Drogen in nicht geringer Menge. Sie stellten die Substanzen sicher. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die 36-Jährige muss sich in einem Strafverfahren verantworten. (akl)

