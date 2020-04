Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kontrollen auch am Karsamstag

Lingen (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim hat auch am Karsamstag die Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung fortgesetzt.

In Herzlake hielt sich ein junger Mann auf einem Spielplatz auf. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Polizeibeamte wurden in Lathen zu einer Ruhestörung gerufen. In der Wohnung trafen sie auf mehrere alkoholisierte Männer. In Nordhorn zogen drei Männer samt Plakaten, lauter Musik und einem Holzkreuz durch die Innenstadt. Außerdem beendeten Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag eine Geburtstagsfeier. In Freren wurde einer Vierergruppe ein Platzverweis erteilt. Sie hielten sich im dortigen Stadtpark auf und tranken Alkohol. Im Schlosspark in Bad Bentheim löste die Polizei am Abend eine Veranstaltung auf. Auch hier hatten sich mehrere Personen getroffen.

Auch diese Sachverhalte stellen lediglich einen Auszug dar. Gegen sämtliche Betroffene wurde ein Verfahren eingeleitet.

