Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Lkw-Räder gestohlen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag an der Industriestraße sämtliche Räder eines am Straßenrand abgestellten Lkw gestohlen. Sie demontierten alle sechs Kompletträder und transportierten sie auf unbekannte Weise ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

