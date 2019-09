Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Rollstuhlfahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 92-jähriger Senior aus Dülken mit seinem elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl rückwärts aus einer Garage auf die Einfahrt. Dabei geriet er an eine Abbruchkante zur Einfahrt des Nachbarhauses. Der Senior kippte mit seinem Gefährt zur Seite. Dabei wurde er schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1039)

