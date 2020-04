Polizei Aachen

POL-AC: Polizei und Staatsanwaltschaft nehmen zwei "Corona-Betrüger" nach Hausdurchsuchungen fest

Alsdorf (ots)

Am 07.04.2020 hat die Polizei Aachen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen zwei Haftbefehle sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 57-jährigen und einen 60-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Alsdorf vollstreckt. Den bereits wegen Betruges vorbestraften Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, mit Beginn der Corona-Pandemie Anfang März diesen Jahres über einen Online-Handel Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel in großer Stückzahl angeboten zu haben, ohne tatsächlich über die Ware zu verfügen. In nur wenigen Tagen hatten sie hierdurch Erlöse in Höhe von rund 37.000,00 Euro erzielt, die größtenteils durch Beschlagnahme des Firmenkontos der Beschuldigten gesichert werden konnten.

Die Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Aachen vorgeführt, wo ihnen der Haftbefehl verkündet und die Untersuchungshaft angeordnet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell