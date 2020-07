Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betäubungsmittel von Polizei und Kommunalen Ordnungsdienst sichergestellt

Hamm-Mitte (ots)

Der Kommunale Ordnungsdienst hat zusammen mit der Polizei am Freitag, 24. Juli, gegen 10.45 Uhr, im Rahmen der Streife bemerkt, wie ein 24-jähriger Mann aus Hamm etwas in einem Gebüsch bei einem Spielplatz am Nordring versteckte. Dabei handelte es sich um 37 Bubbles mit Betäubungsmitteln. Die Substanz wurde sichergestellt. Der Hammer wurde vorläufig festgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des polizeibekannten 24-Jährigen nach Beschluss des Amtsgerichts Hamm wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden. Bei der Durchsuchung war auch ein Polizeihund im Einsatz. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell