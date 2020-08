Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200818-4: Unfallverursacher flüchtete nach heftigem Auffahrunfall - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Fahrer eines Smart-Kleinwagens fuhr auf das Heck eines an einer Ampel verkehrsbedingt wartenden Busses auf und flüchtete nach dem Zusammenstoß.

Am Montag (17. August) wartete der Fahrer eines Linienbusses (59) gegen 13:00 Uhr in Niederaußem auf der Straße Am Villerand an einer roten Ampel. Er beabsichtigte, nach dem Phasenwechsel nach links auf die Bundesstraße 477 in Richtung Bergheim abzubiegen. Der Fahrer eines Smart fuhr auf. Dabei lösten die Airbags aus und es entstand am Wagen erheblicher Sachschaden. Der männliche Fahrer ließ den Wagenschlüssel stecken, stieg aus und lief davon. Der betroffene Busfahrer (59) versuchte vergeblich, den Mann festzuhalten. Eintreffende Polizeibeamte nahmen den Verkehrsunfall auf und überprüften den Smart. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen ausgeschrieben war. Ihn stellten die Beamten sicher.

Der flüchtige Fahrer ist 25 bis 30 Jahre alt und von schmaler Statur. Er hatte mittellange, schwarze Haare und war mit einer Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen Jacke bekleidet. Zudem führte er einen Rucksack mit sich.

Der Polizei liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob sich der Flüchtige selbst bei dem Unfall verletzt hat. Hinweise in dieser Sache nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell