POL-REK: 200819-3: Mann mit Kopfhörern lief plötzlich auf Straße - Frechen

Am Montag (17. August) ist ein unbekannter Mann mit Kopfhörern im Ohr vor ein Auto gelaufen.

Gegen 10:15 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit einem Kleintransporter auf der Franzstraße in Richtung Burgstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich musste sie verkehrsbedingt warten. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall und bemerkte, dass ein Mann gegen ihr Auto gelaufen war. Der junge unbekannte Mann verlor dabei seine Kopfhörer, hob diese anschließend wieder auf und ging weiter in Richtung "Im Klarenpesch". Sowohl der Unbekannte als auch die Frau kamen offenbar mit dem Schrecken davon. Schäden am Auto entstanden ersten Erkenntnissen nach nicht. Die Polizei weist darauf hin: Auch Fußgänger sind Verkehrsteilnehmer und damit dazu verpflichtet, aktiv auf das Verkehrsgeschehen zu achten. Durch das Hören von Musik im Straßenverkehr können beachtenswerte Geräusche wie das Klingeln der Straßenbahn, das Rumpeln einer Lok oder das Hupen eines Busses unter Umständen nicht wahrgenommen werden. (nh)

