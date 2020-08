Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad vom Fußballplatz gestohlen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Baumheide - Ein dreister Dieb entwendete am Dienstag, 11.08.2020, in Baumheide ein Kinderrad, während ein 12-Jähriger in unmittelbarer Nähe spielte.

Gegen 16:45 Uhr hielt sich der 12-Jährige mit einem Freund auf dem Fußballplatz an der Grundschule Wellbach auf. Sein Fahrrad hatte er in wenigen Metern Entfernung ungesichert abgestellt. An dem Fahrradlenker hing eine East Pack Umhängetasche, in der der Junge unter anderem sein Portemonnaie und ein Samsung Handy A 515 F aufbewahrte.

Während die Kinder spielten, erschien ein junger Mann und verschwand mit dem Kwadie Mountainbike von dem Schulgelände.

Mehrere Kinder bekamen den Diebstahl mit. Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, zwischen 17 und 20 Jahre alt, circa 175 cm groß und mit korpulenter Statur. Er hatte dunkle kurze Haare und trug eine schwarze kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Das Gesicht hatte er mit einer Mund-Nasen Maske bedeckt.

Die Polizei erinnert:

Wenn Sie oder Ihre Kinder mit dem Fahrrad unterwegs sind, sollte das Rad beim Verlassen immer gesichert werden. Zum Abstellen sollten bestenfalls mehrere Zusatzschlösser verwendet werden. Wenn kein Fahrradständer zur Verfügung steht, sollte das Fahrrad an verbauten Gegenständen - wie Zaunelemente, Verkehrszeichen oder Laternen - angeschlossen werden.

Das Verschließen gilt insbesondere auch für ein kurzzeitiges Verlassen des Fahrrads, für einen schnellen Einkauf oder eine andere schnelle alltägliche Erledigung.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

