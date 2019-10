Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Personengruppe belästigt in Straßenbahn Frauen - Mann wird an Haltestelle von Unbekanntem geschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag, gegen 3:20 Uhr, an der Haltestelle "Neuer Meßplatz" ereignet hat. Ein 26-Jähriger war mit zwei weiteren Männern in der Straßenbahnlinie 3 vom Jungbusch in Richtung Mannheim-Neckarstadt unterwegs und wurde auf eine Gruppe junger Männer aufmerksam, die zwei Frauen belästigten. Das Trio ging auf die Personengruppe zu und bat diese, die Frauen in Ruhe zu lassen. Dies wurde von den Männern zunächst auch befolgt. An der Haltestelle "Neuer Meßplatz" stiegen die Drei dann aus der Straßenbahn aus, die Personengruppe folgte ihnen. Unvermittelt darauf schlug einer der unbekannten Männer aus der Gruppe plötzlich dem 26-Jährigen von hinten auf die rechte Schläfe, wobei sich dieser eine Schwellung sowie eine Gehirnerschütterung zuzog. Die Personengruppe, bestehend aus ca. acht Männern im Alter von 20-25 Jahren, war im Anschluss in Richtung Maybachstraße geflüchtet. Während des Vorfalls ging zudem eine Scheibe der Straßenbahn zu Bruch.

Der Schläger konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, etwa 1,70 m - 1,75 m groß, etwas muskulöser, hellblonde, ein wenig längere Haare.

Der Geschädigte musste sich zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Klinikum begeben.

Die zwei Frauen in der Straßenbahn sowie weitere Fahrgäste und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell