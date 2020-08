Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb macht während der Anprobe Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Ein Dieb ergriff am Dienstag, 11.08.2020, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße eine günstige Gelegenheit und erbeutete eine Geldbörse.

Eine 45-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 12:40 Uhr in einem Schuhgeschäft eines Einkaufzentrums in der Bahnhofstraße auf. Während sie mehrere Schuhe anprobierte, achtete sie nicht auf ihre Handtasche. Dies nutzte ein Dieb, griff unbemerkt in die Handtasche und entwendete daraus das braune Leder-Portemonnaie. Wenig später stellte das Opfer den Diebstahl fest. Der Täter war mit der Beute unerkannt entkommen.

Denken Sie daran, Diebe nutzen oft die Arglosigkeit von Geschäftskunden, die Waren betrachten oder Kleidung anprobieren. Geben Sie Dieben keine Chance, halten sie die Augen auf und ihre Tasche zu!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell