Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Kindergarten geringe Bargeldsumme erbeutet - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in einen städtischen Kindergarten im Langmaasweg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine geringe Bargeldsumme entwendet, die Höhe des angerichteten Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Täter ein Fenster aufgehebelt und war in das Gebäude eingestiegen. Im Kindergarten wurden mehrere abgeschlossene Türen zu Lagerräumen und zu einem Büro aufgebrochen. In dem Büro wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell