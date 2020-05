Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Wiesloch: Vermisster Gerold K. wieder aufgefunden; Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot/Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der seit den frühen Morgenstunden vermisste Gerold K. konnte am heutigen Abend gegen 19.20 Uhr durch die Polizei in Wiesloch aufgefunden werden. Der gesundheitlich angeschlagene Mann wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Hild

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell