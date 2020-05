Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Bauarbeiter nach Diebstahl mit Küchenmesser bedroht; 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft

Mannheim-Vogelstang (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls erlassen.

Der 39-Jährige steht im dringenden Verdacht, am Mittwochnachmittag (27. 05.) gegen 16:20 Uhr einen Bauarbeiter nach einem Diebstahl mit einem Küchenmesser bedroht zu haben. Dieser soll den 39-Jährigen dabei erwischt haben, wie er in einem als Aufenthaltsraum genutzten Baucontainer im Bereich der Weimarer Straße die persönlichen Taschen und Kleidungsstücke der dortigen Bauarbeiter durchsuchte. Zwei Mobiltelefone hatte er bereits an sich genommen. Der 44-jährige Bauarbeiter, der den Tatverdächtigen bei seinem Vorhaben überrascht hatte, blieb unverletzt. Er alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes, die kurze Zeit später auf der Baustelle eintrafen, nahmen den Tatverdächtigen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ.

Der 39-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Messer wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

