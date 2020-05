Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Unfallflucht; junger Fahrradfahrer leicht verletzt; Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 9 Uhr, kam es im Ortsteil Neu-Edingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem bislang noch unbekannten VW-Golf-Fahrer.

Der junge Radler war im bereich des Schul- und Sportzentrums in der Mannheimer Straße unterwegs, als ihn in Höhe des Tennisplatzes der Autofahrer beim Überholvorgang am Hinterrad streifte. Der 16-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer, ein ca. 20-jähriger Mann mit dunklen Haaren und Bart fuhr mit seinem schwarzen VW Golf mit HD-Kennzeichen davon, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher und/oder dessen Fahrzeug sowie dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

