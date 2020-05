Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200511.5 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Kreisverwaltung

Itzehoe (ots)

Unbekannte Täter versuchen am Wochenende in den Keller der Kreisverwaltung einzudringen. Im Zeitraum vom 09.05., 22.00 Uhr bis 10.05., 17.40 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Kellerfenster am rückwärtigen Teil des Kreisgebäudes ein und versuchten in das Gebäude zu gelangen. Dies stellte der Hausmeister bei seinem Kontrollgang am 10.05. fest und informierte die Polizei. Eine Absuche der Kellerräume verlief ergebnislos, anscheinend haben die Täter das Gebäude nicht betreten. Es entstand etwa ein Sachschaden von 200,- Euro. Zeugen, denen in dem Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, setzen sich bitte mit der Polizei in Itzehoe in Verbindung. Sachbearbeitung: BKI K 7, Tel. 04821 / 602-0

