Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Hecke am Hugo-Ball-Gymnasium

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 16:00 Uhr, wurde durch die Rettungsleitstelle eine brennende Hecke am Rand des Parkplatzes des Hugo-Ball-Gymasiums in der Lemberger Straße gemeldet. Das Feuer war durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht. Eine Fläche von circa 2 mal 6 Metern wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Aufgrund der anhaltenden extremen Trockenheit wird von Selbstentzündung ausgegangen. pips

