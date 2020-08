Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Fahrerin eines hellen Kleinwagens

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen eine Autofahrerin und ihren Beifahrer, die am Donnerstag, 06.08.2020, an der Eckendorfer Straße an einen Unfall beteiligt war.

Ein 21-jähriger Bielefelder war gegen 14:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Eckendorfer Straße unterwegs. An der Einmündung der Ziegelstraße beabsichtigte er, weiter geradeaus auf der Eckendorfer Straße stadtauswärts zu fahren.

An der Eckendorfer Straße fuhr gleichzeitig ein heller Kleinwagen in Richtung stadtauswärts, der an dieser Einmündung nach rechts in die Ziegelstraße bog. Dabei stieß der Pkw mit der Beifahrerseite gegen den Radfahrer. Durch den Anstoß stürzte der 21-Jährige zu Boden.

Die Fahrerin des gesuchten Kleinwagens hielt kurz an der Unfallstelle an und blieb im Auto. Ein Mann stieg aus dem Wagen und erkundigte sich kurz bei dem gestürzten Radfahrer. Im Anschluss fuhr der Pkw auf der Ziegelstraße in Richtung der Heeper Straße davon.

Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, die sich ein Arzt nach der Anzeigenaufnahme anschauen sollte. Das Fahrrad wurde am Hinterrad beschädigt

Der verletzte Radfahrer beschrieb den PKW und die beiden Personen:

Die Frau am Steuer war zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit bräunlich bis roten Haaren. Sie wirkte etwas korpulent.

Der Beifahrer war ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hatte kurze Haare, eine Halbglatze und wirkte etwas korpulent. Er trug ein kurzärmeliges, helles Hemd und eine Capri-Hose.

Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen oder silbernen Kleinwagen aus einem Baujahr zwischen 1990 und 2005 mit schwarzen Außenspiegeln und Bielefelder Kennzeichen handeln.

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell