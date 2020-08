Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200820-5: Reizgas-Attacke nach verbalem Aussetzer - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 22-Jähriger betrat ohne Mund-Nasen-Schutz ein Tankstellengebäude, wurde des Raumes verwiesen und kehrte kurze Zeit später mit Reizgas zurück.

Der 22-Jährige betrat am Mittwoch (19. August) um 23:30 Uhr den Geschäftsraum einer Tankstelle an der Straße "Gut Neuenhof". Auffällig war, dass er trotz allgemein gültiger Corona-Auflagen keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Darauf hingewiesen und des Raumes verwiesen, beleidigte er die Angestellte (46) und Kunden, verließ jedoch schließlich den Verkaufsraum. Wenig später erschien derselbe Mann erneut im Verkaufsraum. Er trug nun einen Mund-Nasen-Schutz, kaufte Zigaretten und verließ den Raum wieder. Danach verspürten die Angestellte und weitere Kunden (30, 31) ein Kratzen im Hals und brennende Augen. Diese Symptome bildeten sich sehr schnell aus in Reizhusten, Atemnot bis hin zu Herz-Kreislauf-Beschwerden. Ein Rettungswagen war zur Erstversorgung nötig, dessen Besatzung die drei Leichtverletzten behandelte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige zusammen mit seinem 46 Jahre alten Vater auf dem Tankstellengelände gemeinsam Alkohol konsumiert hatte. Die Videoaufzeichnung aus der Tankstelle zeigt deutlich, dass der 22-Jährige nach dem erneuten Betreten Reizgas versprühte. Er selbst machte nach Belehrung keine Angaben zur Sache. Er konnte zusammen mit seinem Vater noch in Tatortnähe nach kurzer Flucht gestellt werden. Beide waren erheblich alkoholisiert. Der 22-Jährige, der kurz vor dem angebotenen Atemtest noch ein Whiskey-Getränk zu sich nahm, blies einen Wert von 4,22 Promille. Dieser Wert wurde wahrscheinlich durch das Hochprozentige kurz zuvor verfälscht. Sein Vater war nicht mehr in der Lage, sachdienliche Angaben zu machen.

Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (bm)

