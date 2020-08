Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200821-3: Sorgfalt zahlt sich aus: Ermittler des Verkehrskommissariates klärten Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht auf - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wir berichteten mit Erstmeldung: "200814-2: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und Unfallflucht" von dem Fall auf der Landesstraße 213 am 13. August dieses Jahres.

Am Donnerstagnachmittag (13. August) befuhr eine zunächst unbekannte Autofahrerin die Kreisstraße (K) 38 in Richtung Landesstraße (L) 213. An der Einmündung bog die Fahrzeugführerin gegen 16:00 Uhr nach links auf die L 213 in Fahrtrichtung Glesch ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 40-jährigen Autofahrers, der auf der L 213 von Glesch in Richtung Niederembt unterwegs war. Der 40-Jährige versuchte eine Kollision zu verhindern und wich nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 25-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt an der Einmündung L 213 / K 38 wartete, um nach rechts in Richtung Niederembt abzubiegen. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die Mitfahrer des 25-Jährigen, eine 64-jährige Frau und ein achtjähriges Kind verletzten sich bei der Kollision ebenfalls leicht. Mehrere Rettungswagen brachten die vier Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Glesch.

Die Ermittler des Verkehrskommissariates hatten für ihre Arbeit unter anderem technisches Hilfsmittel angewandt: Ist ein Teil des Kennzeichens, die Farbe oder der Typ bekannt, können die Beamten ein sogenanntes Tabellierband beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg bestellen, um die Suche einzuschränken. Manchmal findet die Polizei auch Fremdlack am Auto und kann dadurch Rückschlüsse auf den Verursacherwagen ziehen. Vom KBA erhielten die Ermittler 20 Treffer mit Hinweis auf einen schwarzen Chrysler. Auch die Aufnahmen der Dash-Cam eines am Unfall beteiligten Wagen zeigten einen solches Fahrzeug. Ermittlungen an der Halteranschrift am 21. August führten im Ergebnis zu einer 41 Jahre alten Frau aus Bedburg, die zur Unfallzeit den Wagen fuhr. Ihre Angaben nahmen die Beamten zu Protokoll. Jetzt ist es Sache der Staatsanwaltschaft, ob Klage erhoben wird wegen dieses folgenschweren Deliktes. (bm)

