Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein verletzter Kradfahrer bei Alleinunfall in Lennestadt

Lennestadt (ots)

Am 18.07.2020, gegen 17:35 Uhr, befährt ein 60-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Ernestusstraße in Lennestadt, in einer Gruppe von Krädern. In einer Linkskurve kommt der Kradfahrer auf den Grünstreifen, verliert das Gleichgewicht und kommt zu Fall. Der Kradfahrer verletzt sich im Rippenbereich und wird mittels RTW dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro

