Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Drolshagen-Essinghausen

Drolshagen (ots)

Eine 48-jährige Kradfahrerin aus den Niederlanden befährt am 17.07.2020 um 14:00 Uhr mit ihrer Ducati die K16 in Fahrtrichtung K13. Beim Überholen eines LKW übersieht sie in einer Rechtskurve einen entgegenkommenden 50-Jährigen Auto-Fahrer. Die Kradfahrerin versucht, zwischen dem Lkw und dem Auto durchzufahren, touchiert dabei jedoch den Auflieger des Lkw und wird dadurch gegen das Auto gestoßen. In der Folge kommt sie ins Rutschen und stürzt. Sie wird leicht verletzt mit dem Rettungswagen dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

