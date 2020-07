Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Verkehrsschilder durch Graffiti

Attendorn (ots)

In der Zeit von Dienstag (14. Juli, 16 Uhr) bis Mittwoch (15. Juli, 8 Uhr) haben bislang unbekannte Täter 16 Verkehrszeichen im Bereich der Märkischen Straße in Attendorn mit blauer Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-9 entgegen.

