Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Gefährliche Körperverletzung auf offener Straße - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Dienstag, 16.06.2020 22:10 Uhr

Für einen 17-Jährigen Ingelheimer endete der Dienstagabend mit mehreren Verletzungen und einem Krankenhausaufenthalt. Gegen 22:10 Uhr kommen dem jungen Mann in der Mainzer Straße in Ingelheim zwei Personen entgegen. Die beiden bislang unbekannten Täter beleidigen den 17-Jährigen aufs Schärfste, gehen auf ihn zu und schlagen gezielt auf ihn ein. Der junge Mann erleidet diverse Verletzungen und muss zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus verbleiben. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schwarz, kräftige Figur und kurze lockige Haare. Zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer roten Jacke.

2. Person: Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180cm groß, schwarz, ebenfalls kräftig. und ebenfalls bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer roten Trainingsjacke der Marke Nike.

Die Beamte der Ingelheimer Polizeiinspektion haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeipräsidium Mainz

Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



