Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Algesheim - Einbruch in Schreinerei

Gau-Algesheim (ots)

Samstag, 13.06.2020 15:00 Uhr bis Montag, 15.06.2020, 07:30 Uhr

Aus den Fahrzeugen eines Schreinereibetriebes in Gau-Algesheim werden am vergangenen Wochenende mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschaffen sich zunächst Zutritt zum geschlossenen Gelände einer Schreinerei und gehen zwei verschlossene Transportfahrzeuge der Firma an. Aus den beiden Transportern entnehmen die Täter mehrere hochwertige Maschinen und Werkzeuge und flüchten in unbekannte Richtung. Die Ingelheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche am Tatort durchgeführt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagnachmittag 15:00 Uhr und Montagmorgen 07:30 Uhr liegen. Die Ingelheimer Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, ob im Verlauf des vergangenen Wochenendes, insbesondere im Bereich der Ingelheimer Straße in Gau-Algesheim, verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell