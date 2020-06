Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gemarkung Marienborn - Diebstahl in Kirschbaumplantage

Mainz - Gemarkung Marienborn (ots)

Montag, 15.06.2020 21:00 Uhr

Am Montagabend kommt es gegen 21 Uhr zu mehreren Personenkontrollen in einer Kirschbaumplantage in der Gemarkung Mainz-Marienborn. Durch die Beamten vom Lerchenberg werden nacheinander mehrere Personengruppen angetroffen, die offensichtlich einige Kilogramm Kirschen gepflückt hatten. Durch die Funkstreife wurden Anzeigen wegen Diebstahl gefertigt und das gepflückte Obst sichergestellt.

Auch das Pflücken einer vermeintlich geringen Menge Obst stellt in der Summe einen nicht unerheblichen Schaden für die betroffenen Obstbauern dar und zieht eine Anzeige wegen Diebstahls nach sich.

