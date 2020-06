Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots)

Samstag, 13.06.2020, 7 Uhr

Am Samstagmorgen wird der Polizei eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Demnach befährt ein dunkelgrauer bis anthrazitfarbener PKW die Straße An der Kirchenpforte und touchiert dabei zwei an der Fahrbahn parkende Autos. Der graue PKW verlässt jedoch den Unfallort und fährt weiter in die Draiser Straße. Durch den Aufprall müsste er einen Schaden auf der Fahrerseite aufweisen sowie einen defekten, linken Außenspiegel. Außerdem weist er nach Zeugenangaben Schleifgeräusche beim Fahren auf.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell