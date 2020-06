Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierter Fahrer gefährdet Straßenverkehr

Essenheim (ots)

Sonntag, 14.06.2020, 15:30 Uhr

Am Sonntagnachmittag melden Zeugen der Polizei, dass der Fahrer eines roten Honda Civic ab der Autobahnabfahrt Nieder-Olm in Richtung Essenheim Schlangenlinien fährt und teilweise auf die linke Fahrspur auffährt. Um eine Kollision zu verhindern, muss ein entgegenkommendes Auto in Essenheim in der Straße "Am Römerberg" auf den Bordstein ausweichen.

Die Polizeibeamten können den Fahrer kontrollieren und einer Alkoholkontrolle unterziehen. Der Fahrer ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Insassen des ausweichenden Autos oder weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

