Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim - Unfallflucht mit Fahrrad

Stadecken-Elsheim (ots)

Sonntag, 14.06.2020

Am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr kommt es im Bereich Altenborngasse/ "Auf der Silz" in Stadecken-Elsheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrradfahrern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stößt im Einmündungsbereich "Auf der Silz" / Altenborngasse mit einem, auf dem Fahrrad entgegenkommenden Kind, zusammen. Die 6-Jährige verletzt sich durch den Sturz leicht, am Fahrrad des Kindes entsteht zudem ein Schaden. Der Unfallverursacher beschwert sich lautstark und aggressiv über den Vorfall und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung "Auf der Silz" / Fasanenstraße.

Personenbeschreibung:

- Männlich, ca. 25 Jahre - Dunkle Kleidung - Mitteleuropäisches Aussehen - Dunkle, kurz rasierte Haare - Bauchtasche

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell