Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim/Heidesheim - Zwei Einsätze zusammen mit der Feuerwehr

Ingelheim/Heidesheim (ots)

Donnerstag, 11.06.2020 12:49 Uhr und 14:22 Uhr

Am Donnerstagmittag rücken die Beamten des Ingelheimer Polizeireviers gleich zwei Mal zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr aus. Gegen 12:49 Uhr kommt es in der Talstraße im Ortsteil Frei-Weihnheim zum ersten Einsatz. Beim Verlassen seiner Wohnung hatte ein Bewohner Papier im Bereich der Küche liegen lassen, was sich an der heißen Herdplatte entzündet und zu Qualmen anfängt. Der Brand kann von der Ingelheimer Feuerwehr schnell gelöscht werden. Gegen 14:22 Uhr werden die Beamte der Polizeiinspektion dann abermals von der Feuerwehr alarmiert. In der Mühlstraße in Heidesheim kommt es auf Grund eines technischen Defektes zu einem Schmorbrand der Dunstabzugshaube in der Küche einer 55-Jährigen. Auch hier kann die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die defekte Dunstabzugshaube demontieren. Die Mühlstraße ist während des Einsatzes teilweise komplett gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

