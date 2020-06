Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen/Bretzenheim - Erneute Obstdiebstähle

Mainz-Finthen/Bretzenheim (ots)

Donnerstag, 11.06.2020 17:43 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es im Stadtteil Finthen zu einem Diebstahl von rund 8 Kilogramm Kirschen. Gegen 17:43 Uhr stellt ein aufmerksamer Zeuge insgesamt acht Personen fest, die sich in der Gemarkung Layenhof an Kirschbäumen zu schaffen machen und verständigt die Polizei. Von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 können die Personen angetroffen und kontrolliert werden. Es stellt sich heraus, dass es sich um zwei Familien aus Wiesbaden und Maintal handelt, die neben zwei Pkw auch mehrere Körbe und Taschen dabeihaben. Bei einer Durchsuchung der beiden Pkw können die Polizeibeamten ca. 8 Kilogramm Kirschen sicherstellen und später wieder an den Eigentümer aushändigen. Die beiden Familien müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Im weiteren Verlauf des Donnerstags, werden die Beamten der Lerchenberger Polizeiinspektion abermals wegen eines Obstdiebstahls alarmiert. Diesmal meldet sich ein Zeuge aus dem Stadtteil Bretzenheim, der gegen 20:37 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen im Bereich der Alten Ziegelei an einem Erdbeerfeld zu schaffen machen. Von der Funkstreife können dann zwei 30 und 39-jährige Frauen angetroffen werden. Die beiden Frauen rechtfertigen ihr Vorgehen damit, dass auf dem Feld ja keine Verbotsschilder angebracht seien. Auch ohne Verbotsschilder müssen sich die beiden Damen nun wegen Diebstahls verantworten.

