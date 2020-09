Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.09.2020

Peine (ots)

Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montag, um 07:50 Uhr, kam es in der Straße "An der Ziegelei" Ecke Uhlenkamp in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Peiner wollte mit seinem Kleinbus von der Herrenfeldstraße nach rechts in den Uhlenkamp abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, auf dem Radweg fahrenden, 16-jährigen Peiner, welcher zu diesem Zeitpunkt die Straße Uhlenkamp kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Kleinbus, wodurch der 16-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1,.700 Euro.

