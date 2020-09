Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 21.09.2020

Wolfenbüttel (ots)

Fahrrad entwendet

Am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein gesichert abgestelltes Trekkingrad vom Gelände einer Waschstraße in der Straße "Am Rehmagen" in Wolfenbüttel. Auf dem Rahmen des Fahrrades befindet sich ein Aufkleber der spanischen Flagge, am Gepäckträger sind zwei gelbe Spanngurte angebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Hillberge" in Wolfenbüttel, Parkbuchten vor einem dortigen Mehrfamilienhaus, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke einen abgestellten Hyundai i30 an der linken Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell