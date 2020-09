Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.09.2020

Peine (ots)

Altkleidercontainer brannte

Am Sonntagmorgen, um 07:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines Altkleidercontainers im Horstweg in Peine informiert. Der Container wurde das Feuer zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntag ereignete sich um 18:40 Uhr auf der L 475 zwischen Broistedt und Vallstedt ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Wolfsburg übersah eine 52-jährige Lengederin, welche mit ihrem Fahrrad vor ihm von Broistedt in Richtung Vallstedt fuhr. Der Wolfsburger touchierte mit dem rechten Außenspiegel die Radfahrerin, welche dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

