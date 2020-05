Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Weißer VW Polo beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstagnachmittag ist es gegen 16.00 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des Ems-Centers am Hauptkanal recht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei stieß der unbekannte Fahrer eines grauen BMW gegen einen dort abgestellten weißen VW Polo. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zuvor war an ähnlicher Stelle gegen bereits am Vormittag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein in Höhe des dortigen Getränkemarktes geparkter Mercedes GLC wurde zwischen 10.30-11.30 Uhr an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Auch dieser Verursacher fuhr davon, ohne sich entsprechend um den Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell