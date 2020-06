Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksame Zeugen vereiteln Fahrraddiebstahl - Ratingen - 2006059

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Anwohnern der Straße "Am Gratenpoet" in Ratingen ist es zu verdanken, dass ein Fahrraddieb auf frischer Tat am Dienstagabend (09. Juni 2020) gestellt werden konnte. Ein Mittäter konnte die Flucht ergreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 23:15 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie sich zwei ihm unbekannte Männer auf Fahrrädern einer freistehenden Fahrradgarage eines Wohnkomplexes näherten. Als sie an einer der dort befindlichen Gitterboxen manipulierten, informierte der 35-Jährige telefonisch seinen Nachbarn. Gemeinsam begaben sie sich zu den Boxen und stellten die Fahrraddiebe. Einer der Täter ergriff zwar die Flucht, den zweiten konnten die couragierten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 31-Jährigen, ohne festen Wohnsitz. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Das bei ihm aufgefundene Tatwerkzeug wurde sichergestellt.

Die von den Tätern mitgeführten Fahrräder wurden ebenfalls sichergestellt. Das Fahrrad des derzeit noch unbekannten Täters konnte bereits einem Diebstahl aus dem Jahr 2017 zugeordnet werden.

Der flüchtige Fahrraddieb kann von den Zeugen folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 Jahre alt - circa 170cm groß - schlaksige Figur - braune Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen dünnen Jacke mit einem auffälligen Symbol auf dem Rückenteil

Der 31-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen, seinen derzeitigen Aufenthaltsort oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

