POL-ME: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen - Haan - 2006055

Ein 40-jähriger Düsseldorfer kam in der Nacht zu Mittwoch (10. Juni 2020) alkoholisiert im Kreisverkehr Landstraße / Bollenheide in Haan nach links von der Fahrbahn ab. Sein Ford Fiesta wurde hierbei stark beschädigt, verletzt wurde der 40-Jährige, der sein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte, glücklicherweise nicht.

Das war geschehen:

Gegen 01:25 Uhr stellten Zeugen den verunfallten Ford Fiesta im Kreisverkehr Landstraße / Bollenheide in Haan fest. Der 40-jährige Fahrer gab vor Ort gegenüber den Einsatzkräften an, die Landstraße in Richtung Elberfelder Straße befahren zu haben. Im Kreisverkehr kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem linken Vorderrad die Betonumrandung des inneren Kreises. Der Ford Fiesta blieb, stark beschädigt, an der Einmündung zur Straße Bollenheide auf der Fahrbahn stehen.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des Düsseldorfers Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,7 Promille (0,85mg/l) positiv. Der 40-Jährige wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht, wo die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben zur weiteren Beweisführung angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr durch Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Da der Beschuldigte nach eigenen Angaben bereits seit 2013 über keine gültige Fahrerlaubnis mehr verfügt, wurde gegen den Düsseldorfer zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Ford Fiesta wird auf 1.000 Euro geschätzt, der Schaden an der Betonumrandung des Kreisverkehrs wird mit 500 Euro beziffert.

