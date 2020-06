Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat - Mettmann - 2006056

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10. Juni 2020) hat die Polizei auf der Talstraße in Mettmann einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Der Täter, ein 43 Jahre alter Mettmanner, war während seines Einbruchsversuchs erheblich betrunken. Ein Diensthund der Polizei half bei der Festnahme tatkräftig mit.

Das war passiert:

Gegen 2:45 Uhr waren zwei Polizeibeamte bei ihrer Streife in Mettmann auf der Talstraße an einem Supermarkt vorbeigefahren, als den beiden ein Mann auffiel, welcher mit einer Holzlatte an einem rückwärtig gelegenen Rolltor eines Lagers hebelte. Die Beamten stoppten daraufhin ihren Funkstreifenwagen und ließen auch ihren mitgeführten Diensthund aus dem Auto, der auf Befehl seiner Hundeführerin sofort zu dem Einbrecher lief und diesen laut anbellte und stellte.

So konnten die beiden Polizisten den Mann kurz darauf vor Ort festnehmen. Da der Einbrecher augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser ergab einen Wert von fast 2 Promille (0,98 mg/l). Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Einbrecher um einen 43-jährigen Mettmanner handelte, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er gab an, versucht zu haben in den Supermarkt einzubrechen, weil er Lebensmittel entwenden wollte.

Die Konsequenzen für den Mettmanner:

Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn zur Wache, wo er die Nacht verbringen musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An dem Rolltor oder sonstigen Zugängen zu dem Supermarkt war kein Schaden entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell